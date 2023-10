Kürbisfest im nördlichen Weinviertel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Kürbis hat sich zu einer beliebten Feldfrucht entwickelt. Das nördliche Weinviertel bietet die perfekten Anbaubedingungen. Die Kürbisfeste am Anger in Retz und in der Kellergasse Maulavern in Zellerndorf bieten alles, was das Herz begehrt.

Noch vor rund 30 Jahren ist der Kürbis in Österreich wenig beachtet worden und war – abgesehen vom Kernöl – in vielen seiner kulinarischen Verarbeitungsformen als „Arme-Leute-Essen" verrufen. Inzwischen aber hat sich diese Feldfrucht, die als größte Beere der Welt gilt - nicht zuletzt auch wegen des Halloween-Rummels - zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor entwickelt. So werden zum alljährlichen Kürbisfest im Retzer Land, das heuer am 28. und 29.

Das nördliche Weinviertel gilt als das niederösterreichische Kürbis-Zentrum schlechthin. Für einige Abkömmlinge der Beerenfrucht, insbesondere für die Moschussorten, ist das Klima dort weit besser geeignet als etwa in der Steiermark. Auf den Weinviertler Feldern liegen die Durchschnittserträge zwischen 500 bis 600 Kilogramm trockener Kerne pro Hektar, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet.

Den Kürbis gibt es in den verschiedensten Farben und Formen. Durch Züchtungen, Mutationen und zufällige Kreuzungen entstehen jedes Jahr neue Sorten. Zu den bekanntesten zählen die auf der ganzen Welt verbreiteten Zucchini.

Die Lieblingskürbisse von Daniela Graf vom Retzerlandhof in Zellerndorf sind der Muskatkürbis und der Lange von Neapel. Ihre Lieblingskürbisgerichte sind Kürbis-Risotto und Kürbis-Cordon-Bleu. „Diese Gerichte sind auch bei unseren Gästen sehr beliebt“, verrät die Zellerndorferin.

