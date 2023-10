Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer Rathaus

Bereits zum dritten Mal ist am Sonntag die Israel-Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz heruntergerissen worden, bestätigte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Montag Medienberichte. Zwei 20-Jährige wurden wenig später gestellt. Die beiden – laut Polizei alkoholisierte Österreicher ohne Migrationshintergrund – wurden angezeigt. Die Fahne wurde nicht beschädigt.

Als der Portier des Rathauses in der Früh die Fahne aufzog, kamen die jungen Männer vorbei und flegelten ihn an. Nachdem der Stadtmitarbeiter wieder ins Gebäude gegangen war, rissen sie die Flagge herunter. Da die Polizei nach zwei ähnlichen Vorfällen in der jüngsten Vergangenheit bereits verstärkt patrouillierte, waren sie rasch geschnappt. Sie gaben an, es sei ihnen nicht recht, dass die Flagge vor dem Rathaus aufgehängt werde.

Serie geht weiter: Israel-Flagge zum 3. Mal beschädigtSchon wieder wurde im Linzer Zentrum eine Israel-Fahne zur Zielscheibe: Zwei Männer sollen Weiterlesen ⮕

Banken bieten zum Weltspartag wieder mehrDie steigenden Zinsen führen zu höherem Interesse am Veranlagen. Für einjährige Bindungen gibt es bis zu vier Prozent. Aber die Angebote sind zeitlich begrenzt. Weiterlesen ⮕

Jäger installieren wieder neue WildwarngeräteWildunfälle nehmen im Herbst wegen der kürzer werdenden Tageslichtlänge und teilweise schlechten Lichtverhältnissen bei Nebel wieder zu. Wildtiere werden angefahren und dabei schwer verletzt oder getötet. Die Zahlen, die Bezirksjägermeister Manfred Jäger der NÖN übermittelt hat, sprechen für sich. Weiterlesen ⮕

Altsängerknaben von Stift Zwettl singen wiederDie Stift Zwettler Altsängerknaben bereiten sich gerade auf ihren Auftritt am 5. November in der Zwettler Stiftskirche vor. Damit kommen sie auch heuer wieder der langjährigen Tradition mit einem Auftritt im Stift Zwettl im Jahr nach. Weiterlesen ⮕

„Jedermann“ im Porträt:Mit Philipp Hochmair wird in Salzburg wieder mehr LamettaJetzt übernimmt der Mann mit dem Discokugel-Charisma: Philipp Hochmair ist Salzburgs unverhoffter neuer „Jedermann“. Weiterlesen ⮕

Martin macht MotoGP-WM mit Sieg wieder spannendJorge Martin (Sp) hat am Sonntag das MotoGP-Rennen in Thailand vor dem italienischen WM-Leader Francesco Bagnaia gewonnen. Weiterlesen ⮕