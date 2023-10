Serie geht weiter: Israel-Flagge zum 3. Mal beschädigt

Die Israel-Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz wurde bereits zwei Mal beschädigt. Der neuerliche Zwischenfall dürfte glimpflich verlaufen sein.Nicht zum ersten Mal wird die Israel-Flagge attackiert: Vor ungefähr zwei Wochen sollen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sie am selben OrtJetzt wurde sie bereits zum dritten Mal Ziel einer Attacke. Laut"Kronen Zeitung" soll es am Sonntag gegen 6 Uhr in der Früh passiert sein.

Zwei angeblich betrunkene Studenten beschimpften den Mann. Sie sollen zu ihm gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass die Flagge dort hängt. Der Mann hisste sie trotzdem. Nachdem der Angestellte wieder zurück im Gebäude war, sollen sich die beiden Männer auf die Fahne gehängt, daran gerissen und sie zu Boden gezogen haben. Bei der Tat wurden sie von einer vorbeikommenden Streife beobachtet. Die Polizisten konnten sie stoppen und fassen.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Österreich Schlagzeilen

Weiterlesen:

Heute_at »

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Israel ruft Diplomaten aus Türkei zurück, Bodentruppen-Einsatz in Gaza geht weiterIsrael kündigt eine „Neubewertung der Beziehungen“ zur Türkei an - ruft erneut zum Verlassen des nördlichen Gazastreifens auf, wo der in der Nacht auf Samstag begonnene Einsatz der Bodentruppen... Weiterlesen ⮕

Krieg laut Israel-Minister 'in neue Phase getreten'ORF-Korrespondent Wildner berichtet von 'intensiven Gefechten'. Laut Israels Regierung ist der Krieg in einer neuen Phase angelangt. Weiterlesen ⮕

Wie der 7. Oktober Israel traumatisiert hatSeit dem bestialischen Überfall der Hamas ist in Israel nichts mehr so, wie es war. Überlebende und Angehörige von Terroropfern erzählen. Weiterlesen ⮕

Israel zieht Diplomaten aus der Türkei abNach 'harschen Äußerungen' aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückrufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen am Samstag auf der Plattform X. Weiterlesen ⮕

Hunderttausende protestierten weltweit gegen IsraelHunderttausende Menschen haben am Samstag erneut gegen den israelischen Bodeneinsatz in Gaza protestiert. Eine der größten Kundgebungen ereignete sich in London, wo die Polizei 50.000 bis 70.000 Demonstranten zählte. Die Nachrichtenagentur PA sprach von 100.000 Teilnehmern. Weiterlesen ⮕