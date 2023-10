Martin macht MotoGP-WM mit Sieg wieder spannend

Spaniens Motorrad-Star Jorge Martin (Ducati) kommt Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) in der MotoGP-Weltmeisterschaft immer näher. Martin gewann beim Renn-Wochenende in Thailand den Sprint und das Hauptrennen und hat im Gesamtklassement bei drei noch ausstehenden Rennen 13 Punkte Rückstand auf den führenden Bagnaia, der am Sonntag Zweiter wurde.Platz drei ging an KTM-Pilot Brad Binder.

Die Promi-Fotos des Spielberg-Grand-Prix 2023. Mark Mateschitz, Sohn des im Vorjahr verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz, führt in der Boxengasse mit Teamchef Christian Horner und den Kollegen Schmäh.Dominik Angerer / EXPA / picturedesk.com

Das breite Grinsen spricht Bände: Sophia Flörsch ist die einzige Frau in den drei Formel-Klassen. Am Sonntag fuhr sie in Spielberg erstmals in die Punkteränge der Formel 3. Im Interview mit ORF-Moderator Christian Diendorfer strahlt sie bis über beide Ohren.Der nächste Grand Prix steigt in Malaysia (11./12. November). Danach gastiert der Zweiradzirkus noch in Katar (18./19. November) und kehrt zum Saisonfinale am 25./26. November in Valencia nach Europa zurück. headtopics.com

