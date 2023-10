Jäger installieren wieder neue Wildwarngeräte

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ildunfälle nehmen im Herbst wegen der kürzer werdenden Tageslichtlänge und teilweise schlechten Lichtverhältnissen bei Nebel wieder zu. Wildtiere werden angefahren und dabei schwer verletzt oder getötet. Die Zahlen, die Bezirksjägermeister Manfred Jäger der NÖN übermittelt hat, sprechen für sich. Mit erhöhten Abschüssen entlang von Straßen und neuen Wildwarngeräten will man diese Wildunfälle reduzieren.

„In unseren 185 Revieren im Bezirk Zwettl entsteht alljährlich ein hoher Schaden durch Wildunfälle“, bestätigt der Bezirksjägermeister. Beim Rehwild liege der behördliche Abschlussplan bei 6.595 Stück. „Davon kamen im Vorjahr 950 Stück Rehwild, welches gemeldet wurde, auf den Straßen im Bezirk Zwettl ums Leben“, erklärt Manfred Jäger. headtopics.com

Manfred Jägers Appell an die Straßenbenützer ist deshalb eindringlich: „Wildunfälle sind generell meldepflichtig. Jeder Verkehrsteilnehmer, der das nicht tut, begeht Fahrerflucht. Damit Wildunfälle wesentlich reduziert werden können, sollte man an neuralgischen Stellen die Geschwindigkeit dementsprechend anpassen und an besonders gefährdeten Straßenabschnitten die angebrachten Hinweisschilder beachten.

Im Bezirk Zwettl wurden bis dato bereits knapp 50 Reviere mit diesen Warngeräten ausgestattet. „Wir haben mittlerweile ca. 4.500 Wildwarner entlang von rund 80 Straßenkilometern angebracht“, erklärt der Bezirksjägermeister. Jährlich kommen neue Reviere und Straßenkilometer dazu. headtopics.com

