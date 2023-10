Altsängerknaben von Stift Zwettl singen wieder

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Altsängerknaben des Stiftes Zwettl übernehmen die Messgestaltung am 5. November um 10.15 Uhr in der Stiftskirche. Im Bild Gabi Kramer, Joachim Adolf und einige Chormitglieder. ie Stift Zwettler Altsängerknaben bereiten sich gerade auf ihren Auftritt am 5. November in der Zwettler Stiftskirche vor. Damit kommen sie auch heuer wieder der langjährigen Tradition mit einem Auftritt im Stift Zwettl im Jahr nach.

Für die Gestaltung der Messe am 5. November haben sich die Altsängerknaben die Messe „Oeuvres Inèdites“ von J.-N. Lemmens ausgesucht. Der Gottesdienst, den Abt Johannes Maria Szypulski um 10.15 Uhr zelebrieren wird, steht im Gedenken an den verstorbenen Chorleiter Pater Stefan Holzhauser. An der Orgel spielt Gabi Kramer, es dirigiert Joachim Adolf. headtopics.com

