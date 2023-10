Bruckerin feiert 100. Geburtstag im Harry Weiss-Haus

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Eva Gorgosilich, Gemeinderätin Doris Rosner-Toth (ÖVP), Brucks Pfarrer P. Erich Waclawski,"Wir Niederösterreicherinnen"-Bezirksobfrau Andrea Koch, Lehan Begzati (BH Bruck), Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), Gemeinderätin Josefa Ecker und Stadträtin Tina Heissenberger (ÖVP); vorne: Ilse und Wolfgang Böhm, die Jubilarin, Helmut Böhm und Gabriele Mack.

nlässlich ihres runden Geburtstages feierte die rüstige Jubilarin im Kreise der NÖs Senioren im Harry Weiss-Haus. Die Bruckerin Herta Böhm feierte am Freitag ihren 100. Geburtstag im Kreise der „NÖs Senioren“ im Harry Weiss-Haus in Bruck. Obfrau Josefa Ecker und ihr Team hatten eine Jause vorbereitet, und zahlreiche Gäste stellten sich ein. headtopics.com

Fachbereichsleiter Lehan Begzati von der Bezirkshauptmannschaft Bruck überbrachte die Glückwünsche von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und überreichte eine Ehrengabe, es gratulierten weiters Brucks Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der eine Rückschau hielt, was sich im Geburtsjahr der Jubilarin alles getan und seither verändert hatte, und Pfarrer P. Erich Waclawski.

Weiters unter den Gratulanten: der ehemalige Brucker Bürgermeister Franz Perger (ÖVP), Stadträtin Tina Heissenberger (ÖVP) und Eva Gorgosilich. Die Bezirksvorsitzende von „Wir Niederösterreicherinnen“, Andrea Koch verlieh dem Geburtstagskind die „Goldene Rose“ für 34 Jahre Mitgliedschaft. Auch eine eigene Zeitung über das Leben der Jubilarin war erstellt worden. headtopics.com

