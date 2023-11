Türnitzer Falkenschlucht hat fleißige Helfer

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ass die Falkenschlucht ein attraktives Ausflugsziel bleibt, ermöglichten Freiwillige und die örtliche Landjugend. Die Falkenschlucht. Beliebtes Ausflugsziel bei Erholungssuchenden aus der ganzen Region und darüber hinaus.

Der Sturm richtete heuer hier große Schäden an, die Wanderwege mussten daraufhin sogar vorübergehend gesperrt werden. Im Zuge des Landjugend-Projektmarathons wurden diese auf Vordermann gebracht. Die Landjugend gestaltete das Eingangsportal der Schlucht und die Wegweiser komplett neu. Außerdem errichtete sie einen neuen Wasserspielplatz für Kinder und noch einiges mehr (die NÖN berichtete). headtopics.com

