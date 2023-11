Israel meldet Tötung von wichtigem Hamas-Kommandant

GIL COHEN-MAGEN / AFP / picturedesk.combei einem Angriff der israelischen Luftwaffe getötet worden sein. Ajina soll eine zentrale Rolle bei dem Angriff auf Israel am 7. Oktober gespielt haben. Als Kommandant hat er nach israelischen Angaben die Massaker in den Kibbuzen (ländliche Siedlungen in Israel) Erez und Moshav Netiv HaAsara geleitet.beteiligt gewesen sein, mit denen die Hamas auf israelisches Territorium eindrang.

Nach dem Massaker der Hamas im Süden Israels hat das israelische Geheimdienstministerium einen Vorschlag ausgearbeitet, der auf heftigen Widerstand der Palästinenser gestoßen ist. Die Idee sieht eine mögliche Umsiedlung der rund 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel vor.hat den Vorschlag aus dem Ministerium zwar als hypothetisches Gedankenspiel heruntergespielt und von einem"Konzeptpapier" gesprochen.

Israel: Vermisste deutsche Hamas-Geisel Shani Louk totDer Leichnam der 22-Jährigen wurde gefunden und identifiziert. Das grausame Video ihrer Entführung ging um die Welt. Laut Zeitung „Haaretz“ wurden seit Kriegsbeginn 1135 getötete Israelis... Weiterlesen ⮕

Hamas: Intensive Bodenkämpfe mit israelischen Truppen, Israel setzt erstmals Raketenabwehr „Arrow“ einIsraelische Truppen rücken im Norden des Gazastreifens weiter vor. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Kämpfen zwischen israelischen Truppen und der Schiiten-Miliz... Weiterlesen ⮕

Bodeneinsatz in Gaza: Israel meldet neue Gefechte mit HamasNach der Ankündigung Israels, die Bodeneinsätze im Gazastreifen „schrittweise“ auszuweiten, hat die israelische Armee am Sonntag neue Gefechte mit bewaffneten Kämpfern der Hamas in Nordgaza gemeldet. Diese hätten auf israelische Truppen geschossen, in der Folge seien sie getötet worden, teilte die Armee via Telegram mit. Weiterlesen ⮕

Israel und Hamas wegen Verstößen gegen das Völkerrecht gewarntDer Chefankläger warnt Israel und die Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht und fordert, dass die Hilfe die Zivilbevölkerung erreicht. Weiterlesen ⮕

Oberösterreicher Rainer Wintersteiger wird neuer Cobra-KommandantDer 55-Jährige Braunauer übernahm bereits zahlreichen Führungsaufgaben bei der Cobra. Nun bekommt Wintersteiger die Leitung des Einsatzkommandos Cobra übertragen. Weiterlesen ⮕

Gaza-Krieg: Katar als großer Vermittler + Debatte um gelben SternTag 22 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier. Weiterlesen ⮕