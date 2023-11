Am Sportplatz wartete das Grauen und Gruseln

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Sie mischten sich am Dienstagabend in Zwölfaxing unter Gruselig-schönen der Nacht (v.l.): Marion Kernal, Marketa und Alexander Mantl und das"eiskalte Händchen". ruselzeit am Sportplatz Zwölfaxing. Nicht wegen eines schlechten Fußballspiels oder einer diskutablen Schiedsrichterleistung – zu Halloween trieben Untote, Teufelinnen und Skelette ihr Unwesen.

Für einmal trafen sich am Sportplatz des SV Zwölfaxing nicht die durchtrainierten Männer (und Frauen) in kurzen Hosen und Kniestrümpfen, sondern gänzlich andere Gestalten. Und es waren deren wirklich viele, da zum Glück der heftige Regen gerade noch zum richtigen Zeitpunkt geendet hatte. „Ich war nahe dran, die Halloween-Party abzusagen“, gestand Jugendleiterin und Party-Organisatorin Claudia Greilinger. headtopics.com

Zwei Escape-Rooms, in welchen es galt innerhalb von fünf Minuten knifflige Fragen zu beantworten und so der „bösen Überraschung“ rechtzeitig entkommen zu können, der schaurig-schöne Gruselpfad und weitere Attraktionen sorgten für Gänsehaut-Feeling und Unterhaltung. Wer mutig genug war, sich auf den Weg hinter der Tribüne zu machen, begegnete dort einigen Gestalten, denen man in normalen Nächten tatsächlich nicht begegnen möchte.

Pennywise, der Grusel-Clown aus dem Stephen King-Roman „Es“ gab sich ebenso die Ehre wie die lebende Vogelscheuche, der furchteinflößende Percht oder der untote „Hausmeister“ hinter dem Fenster. Auch der Blick in den Spiegel in einem der Escape-Rooms lehrte einem das Fürchten. Da schaute nämlich nicht das eigene, freundlich lächelnde Antlitz zurück, sondern ein ziemlich arg zugerichteter Zombie. headtopics.com

