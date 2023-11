Ist es fair, dass Frauen heute noch weniger verdienen? Frauen, lehnt euch zurück - Ab jetzt arbeitet ihr gratis Frauenministerin Susanne Raab äußerte sich in einer Pressekonferenz am Montag zum Thema der geschlechtsspezifischen Lohnlücke in Österreich. Der diesjährige Equal Pay Day, der den Tag markiert, an dem Männer bereits so viel verdient haben wie Frauen bis zum Jahresende, fällt auf den 31. Oktober.

©APA Ursachen der Lohnlücke Laut Ministerin Raab gibt es"Schlüsselgebiete", die die anhaltende Lohnlücke erklären. Ein Hauptgrund sei die überwiegende Verantwortung der Mütter in der Care-Arbeit für Kinder, wodurch Frauen oft Teilzeit arbeiten und dadurch Karrieremöglichkeiten verpassen. Raab unterstrich die Bedeutung von Investitionen in die Kinderbetreuung.

Weiterhin seien Frauen häufiger in schlechter bezahlten Branchen tätig. Um dies zu ändern, müssten Rollenklischees aufgebrochen und Mädchen für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sensibilisiert werden. Auch das automatische Pensionssplitting sei ein Thema, an dem weitergearbeitet werden soll. headtopics.com

Diskriminierung und Rechtsmittel Frauenministerin Raab erklärte, dass eine Bezahlung von Frauen bei gleicher Qualifikation und gleichen Aufgaben weniger als Männer eine"Diskriminierung" darstelle. Sie ermutigte Frauen, sich in solchen Fällen an die zuständigen Stellen zu wenden.

Die Opposition, insbesondere die Grünen und die SPÖ, sowie die Gewerkschaften fordern eine umfassendere Lohntransparenz und einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Ein umfassenderes Lohntransparenzgesetz und verpflichtende Einkommensberichte für Unternehmen sind Kernforderungen. Darüber hinaus plädieren sie für eine Verpflichtung zur geteilten Karenz und einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbildungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. headtopics.com

