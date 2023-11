Allerheiligen am Friedhof: Nicht nur ein Ort, um gemeinsam zu trauern

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Allerheiligen – und wirDer doppelte Charakter dieser beiden Tage kann auch jenseits von Kirche und Religion zum Nachdenken anregen. Weiterlesen ⮕

Die Bedeutung von Allerheiligen und Allerseelen in der katholischen KircheDer Artikel beleuchtet die Bedeutung von Allerheiligen und Allerseelen aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen: Gedenken ist im WandelDie Verstorbenen nicht zu vergessen, ist den Menschen ungebrochen wichtig, doch immer mehr wählen eine Urnen- oder Naturbestattung, auch aus Kostengründen. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen wird in Baden auch mit der Legion Mariens gefeiertIn der Badener Innenstadt werden wöchentlich Rosenkränze an Passanten verschenkt. Weiterlesen ⮕

Wochenvorschau: Halloween, Allerheiligen & ParkplatznotAm Montag und Dienstag werden die letzten Kostüme für Halloween gekauft, am Mittwoch und Donnerstag dürften die Parkplätze rund um die Friedhöfe knapp werden. Weiterlesen ⮕

Die Nacht der 1.000 Lichter in WieselburgDie Pfarre Wieselburg feierte am Abend vor Allerheiligen die Nacht der 1.000 Lichter. Weiterlesen ⮕