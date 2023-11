Bis zu 35 Parkplätze in Ober-Grafendorf geplant

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ei der Gemeinderatssitzung brachte Bürgermeister Rainer Handlfinger einen Dringlichkeitsantrag zu neuen Parkmöglichkeiten ein. Die Reaktionen fielen gemischt aus. Schon lange sind Parkplätze ein heißes Thema in Ober-Grafendorf. Nun scheint eine Lösung in Sicht zu sein. Im Frühjahr 2024 finden hinter dem „Hager-Areal“ Abbrucharbeiten eines Gebäudes statt. Dort sollen dann bis zu 35 öffentliche und barrierefreie Parkmöglichkeiten entstehen. Dazu fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, eine Fläche von 1.143 Quadratmeter für zwei Euro pro Quadratmeter zu mieten.

Walter Horinek (Grüne) meinte, dass die geplante Stellflächen „in zweiter Reihe“ vor allem für die Älteren und Gebrechlichen keine vernüftige Lösung darstelle. Ebenso äußerte er, dass es „endlich den Dauerparkern in der Hauptstraße oder in der Marktgasse an den Kragen gehen“ solle. headtopics.com

FPÖ-Gemeinderätin Manuela Gruber sagte über das Parkproblem und dessen Lösung: „Man muss nur wollen und man muss sehen, wohin mit den Mitarbeitern. Es soll für alle eine Möglichkeit geben.“ Seitens der ÖVP meldete sich Franz Mandl zu Wort und wies hin, dass die Parkplätze eine Beleuchtung benötigen würden und auch eine E-Auto-Ladestation eine gute Idee wäre.

Vorgesehen wäre eine geschotterte Fläche und eine barrierefreie Zufahrt, ohne Schranken oder Ähnlichem. Bürgermeister Rainer Handlfinger betonte, dass die Gemeinde auch die Wirtschaftstreibenden für das Projekt ins Boot geholt hätte. Aktuell laufen noch Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümern über den Vertrag. headtopics.com

