TK Rohrbach ehrt seine Vereinsmeister

Bürgermeister Karl Bader (r.) und sportlicher Leiter Roland Nachförg (l.) gratulieren Ingrid Steinacher und dem erneuten Klubmeister Alexander Kreihansel zum 25. Sieg in Serie bei den Rohrbacher Vereinsmeisterschaften.eriensieger Alexander Kreihansel setzt seinen Siegeszug fort: Er war auch bei den Klubmeisterschaften 2023 nicht zu biegen. Bei den Damen hatte Ingrid Steinacher wieder die Nase vorne.

30 Herren, 15 Damen und 17 Kinder und Jugendliche kämpften bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften hart um den Sieg. Ende September gingen am Rohrbacher Tennisplatz die spannenden Finalspiele über die Bühne und nach viermonatiger Vereinsmeisterschaft wurden am Freitag die Besten vor den Vorhang geholt und die Sieger und Siegerinnen gebührend geehrt und gefeiert. headtopics.com

Nervenstärke zeigte abermals Ingrid Steinacher. Nach spannendem Turnierverlauf ging sie im Damenfinale als Siegerin hervor. Bei den Herren triumphierte Klubchef Alexander Kreihansel auch heuer wieder. Seine Siegesserie setzte sich am Court zum bereits 25. Mal „en suite“ fort. Kreihansel, der zugleich auch der Obmann des 150 Mitglieder zählenden Tennisklubs ist, fuhr den Titel „Klubmeister 2023“ ein.

Bürgermeister Karl Bader dankte zum Saisonabschluss den Funktionärinnen und Funktionären des Tennisklubs und gratulierte vor allem auch der Jugend zu ihren sportlichen Einsätzen und allen Teilnehmern zu den persönlichen Leistungen und Erfolgen. Im heurigen Jahr wurde extrem viel gespielt, denn auch der Mitgliederstand ist stark gestiegen. „Sehr viele junge Leute haben in Rohrbach die Liebe zum Tennissport entdeckt“, freut sich Klubobmann Alexander Kreihansel. headtopics.com

