Ärzte und Apotheken in verschiedenen Gemeinden

Melk, Matzleinsdorf, Loosdorf, Schollach, Bergern, Frainingau, Dunkelsteinerwald, Gansbach, Schönbühel-Aggsbach, Wolfenreith, Scheiblwies:Mank, Hürm, Kilb, Bischofstetten, St. Leonhard, Ruprechtshofen, Kirnberg, Texingtal, Zelking-Matzleinsdorf und Bergern: 28.:Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. R. Kern & Dr. M. Kern OG, Hürm, 02754/8200.Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr.

Hössl & Partner OG, Marbach, 07413/7000.Dr. Ulrike Stierschneider, 07473/82320.Ybbs, Hofamt Priel, Nöchling und Persenbeug-Gottsdorf:Dr. Alexander Fakhouri, Weiten, 02758/8383.kein Notdienst. Notruf: 141. Gesundheitstelefon: 1450.Dr. Franz Haunlieb, Wieselburg, 07416/52000.Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Hössl & Partner OG, Marbach, 07413/7000.Dr. Anna Steinkellner, Golling, 02757/7300 & Dr. Wolfgang Schedai, St. Pölten, 02742/258050.

Weiterlesen:

noen_online »

Ärztenotdienste von 26. bis 29. Oktober im Bezirk ScheibbsFolgende Ärzte (kassenärztlicher Wochenenddienst) und Apotheken haben im Bezirk Scheibbs Dienst – Angaben ohne Gewähr: Weiterlesen ⮕

Sollten Apotheken in Zukunft Impfungen anbieten?In Österreich wird diskutiert, ob Apotheken zukünftig Impfungen anbieten sollten. In 14 europäischen Ländern ist dies bereits der Fall. Die Apothekerschaft verfügt über spezielle Ausbildungen und informiert sich regelmäßig über neue Entwicklungen zum Thema Impfen. Weiterlesen ⮕

Schnelleres Internet für die Region: Gemeinden gründen Glasfaserinfrastruktur GmbHGemeinden in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt haben die Bucklige Welt-Wechselland Glasfaserinfrastruktur GmbH gegründet, um den Breitbandausbau voranzutreiben und jedem Haushalt schnelleres Glasfaserinternet anzubieten. Weiterlesen ⮕

Biologische Pflege von Parks und Grünflächen in NiederösterreichNiederösterreich strebt an, alle Parks und öffentlichen Grünflächen biologisch zu pflegen. Absolventen des Lehrgangs 'Ökologische Grünraumpflege' werden in den Gemeinden als Fachkräfte eingesetzt. Der nächste Lehrgang beginnt am 19. März 2024. Weiterlesen ⮕

St. Wolfgang feiert eigenes JubiläumDie Gemeinden des Salzkammerguts feiern sich 2024 als Europäische Kulturhauptstadt. St. Wolfgang begeht jedoch ein eigenes Jubiläum: Im Jahr 924 wurde hier der heilige Wolfgang geboren, der als Bischof von Regensburg bekannt wurde. Ein mystisches Musikstück wird 2024 auf einer neu errichteten Seebühne aufgeführt. Weiterlesen ⮕

Ministerrat verlängert Auslandseinsätze des BundesheeresDerzeit sind 770 Soldatinnen und Soldaten in 16 Auslandsmissionen tätig. Weiterlesen ⮕