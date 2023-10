Greta Thunberg setzt sich erneut für Palästina ein

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich erneut für die Palästinenser stark gemacht. „Gerechtigkeit für Palästina“, stand auf einem Schild, das die 20-Jährige bei ihrem freitäglichen Klimaprotest vor dem schwedischen Parlament in Stockholm in den Händen hielt. Wie ein von Thunberg in den sozialen Netzwerken geteiltes Bild zeigte, hielten mehrere ihrer Mitstreiter ebenfalls Schilder mit Solidaritätsbekundungen in die Höhe.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Thunberg ihre Solidarität mit den Palästinensern bekundet. Kritiker monierten dabei, dass die junge Schwedin die 1400 Todesopfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel zwei Wochen zuvor unerwähnt ließ. Später ergänzte sie: „Es versteht sich von selbst – dachte ich zumindest – dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin.

österreichische Ableger von Fridays for Future (FFF) distanzierte sich am Donnerstag von Postings zum Nahost-Konflikt auf dem internationalen Instagram-Account der Bewegung . Am Mittwoch hatte die Klimaschutzbewegung dort einmal mehr ihre Solidarität mit den Palästinensern bekundet. FFF Austria stehe „geschlossen gegen Antisemitismus“ und distanziere sich daher „in aller Deutlichkeit“ von diesen Inhalten, hieß es in einer Aussendung. Die deutsche Gruppe der von Thunberg initiierten Bewegung äußerte sich ähnlich. headtopics.com

Der schwedische FFF-Ableger hatte dagegen am Donnerstag auf der Online-Plattform X erklärt, „die anhaltende ethnische Säuberung von Palästinensern durch Israel“ zu verurteilen. Mehrere Ortsgruppen in Schweden wollten demnach ihren wöchentlichen Klimaprotest am Freitag nutzen, um Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe, dem Schutz von Zivilisten und humanitärer Hilfe zu unterstreichen.

Man solidarisiere sich mit den Palästinensern und allen betroffenen Zivilisten auf allen Seiten und distanziere sich von jeglicher Form von Antisemitismus und von Islamophobie, erklärte Fridays for Future Schweden. Dabei verwies die Gruppe unter anderem auf headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

EZB legt erste Zinspause seit zehn Monaten einDie Inflation schwächt sich ab, die Sorge um die Konjunktur wächst. Die Euro-Währungshüter erhöhen die Zinsen vorerst nicht weiter. Weiterlesen ⮕