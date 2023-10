Lucas Braathen beendet überraschend seine Karriere

Lucas Braathen hat am Freitag überraschend seine Karriere beendet. Hatte er am Vortag im APA-Interview noch gern Auskunft über Saisonziele gegeben, so meinte er am Freitag auf einer Pressekonferenz in Sölden: „Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Aber in den letzten Monaten war ich nicht mehr glücklich.“ Zuletzt stritt er sich mit dem norwegischen Skiverband wegen Sponsoring-Richtlinien.

Der 23-jährige Norweger gehörte zu den aufstrebenden Stars im Ski-Zirkus. Er holte in der vergangenen Saison erstmals die Kristallkugel im Slalom. Er gewann fünf Weltcuprennen, darunter den Riesentorlauf von Sölden 2020. Er hätte die Entscheidung schon vor vier Wochen gefällt, erklärte Braathen. „Jetzt bin ich das erste Mal seit sechs Monaten glücklich und ich fühle mich das erste Mal seit Jahren frei.

Vor Lucas Braathen waren auch bereits die Superstars Aksel Lund Svindal und Henrik Kristoffersen im Clinch mit der norwegischen Verbandsführung gewesen, die ihnen einen eigenen Kopfsponsor verbot. Der Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo verließ im April die Nationalmannschaft und finanziert sich seine Karriere selbst.„Das ist ein trauriger Tag, wir waren genauso überrascht wie alle anderen auch. Wir sind ein bisschen im Schock, die Athleten und die Trainer. headtopics.com

Braathen habe Streit mit dem Verband gehabt, aber auf die Details könne er jetzt nicht eingehen, erklärte Ryste. „Aber wir sollten demütig sein und sagen, wenn etwas so endet wie heute, dann hätte man Dinge anders machen können in Bezug auf den Vertrag zwischen dem Athleten und dem Verband.“ Man habe Regeln, Gruppen, ein System und viele Topathleten, offensichtlich müsse man sich all das jetzt anschauen.

Ob es eine Chance für ein Zurück gäbe, darüber wollte Ryste nicht spekulieren. „Lucas ist ein Athlet mit einer starken Meinung, er war sehr klar.“ Man hätte ihn liebend gern zurück, man werde ihn vermissen, weil er großen Einfluss auf den Sport habe. Er selbst habe diesen Schritt nicht kommen sehen, auch die anderen Athleten nicht, die Lucas näherstehen würden. headtopics.com

