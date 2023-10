„Paradeisa“ setzt auf Regionales aus Baden und Mödling

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Von Thallern aus werden die Produkte aus der Region an die Abholmärkte in Mödling, Baden und Wien verteilt: Marktentwicklerin Isabella Schieszler-Lotschak, Winzerin Kerstin Fuchs, Landwirt Hannes Schabbauer, die Ingwersaft-Produzenten Elisabeth Plöchl und Christoph Breinschmid, Geschäftsführer Markus Sitek sowie die Bio-Milchproduzenten Christian und Annemarie Berger.

or fünf Jahren haben Markus Sitek und Isabella Schieszler-Lotschak aus Wien mit Paradeisa.at einen Online-Hofladen ins Leben gerufen. Geboten wird eine Vielfalt an hochwertigen und frischen Produkten direkt aus der Region Baden-Mödling zu Ab-Hof-Preisen an. Aktuell können Lebensmittel von 60 regionalen Kleinbetrieben und Bauernhöfen per Mausklick bestellt, gekauft und einmal pro Woche persönlich abgeholt werden. headtopics.com

Die insgesamt 13 Abholmärkte sind in Baden, Mödling und Wien zu finden. Sitek und Schieszler-Lotschak sind ständig auf der Suche nach hochwertigen Produkten und haben sich für die nächsten fünf Jahre vorgenommen, die Abholmärkte in Baden und Mödling zu erweitern. „Bei uns schmecken die Produkte wie früher, weil sie naturbelassen sind“, betont Sitek, dessen Großeltern selbst Greißler waren.

Christian und Annemarie Berger, Bio Milchproduzenten aus Nöstling im Triestingtal sind ebenfalls langjährige Produzenten: „Wir hätten gar nicht die Möglichkeit, so viele unterschiedliche Kunden auf einmal zu beliefern“, schwärmt das Duo. headtopics.com

Weihnachtsgeschichte in Mödling: Prominente Umbesetzung bei teatroDie Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens wird auch in der teatro-Fassung in Mödling aufgeführt. In diesem Jahr gibt es eine prominente Umbesetzung: Nicolas Vinzenz übernimmt die Rolle des erwachsenen Scrooge. Weitere Überraschungen sind geplant. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Mödling: Fragen nach Zimmerbrand werden aufgeworfenNach dem Zimmerbrand im Landesklinikum Mödling im Oktober 2023 stellen sich viele Feuerwehrmitglieder Fragen und sind der Meinung, dass nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden darf. Die Feuerwehrführung im Bezirksfeuerwehrkommando Mödling nimmt die Angelegenheit ernst und geht den Vorwürfen nach. Weiterlesen ⮕

Vortragsabend zum Thema künstliche Intelligenz in BadenMarkus Auer präsentiert Entwicklungen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und spricht über die Zukunft von Chatbots und Reinforcement-Learning. Weiterlesen ⮕

„Frauenzimmer“ in der Pädagogischen Hochschule in BadenAusstellung des Vereins „Frauenzimmer“ in der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich informiert über bekannte Badenerinnen. Weiterlesen ⮕

Mödlings Unfall-Ambulanz nur mehr am Vormittag besetztSpätestens jetzt hat das Personalknappheit-Virus von Wien auch auf Mödling übergegriffen. Die Unfall-Ambulanz wird - ausgenommen Kinder unter 10 Jahren - temporär gesperrt. Weiterlesen ⮕

Rechtsstreit um Aufsichtsrat der Volksbank-GenossenschaftEin Rechtsstreit ist um den Aufsichtsrat der Volksbank-Genossenschaft 'VB Baden Beteiligung' entstanden. Die Generalversammlung wurde unterbrochen und es gibt zwei konkurrierende Kandidatenvorschläge. Weiterlesen ⮕