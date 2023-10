Haag und Seitenstetten im Finale vertreten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Christian Lugmayr aus Haag wird seinen Song „Ma is im Nu in Peru" bei der Finalshow von „Mein Lied für ... eine lebenswerte Zukunft" zum Besten geben. ie 13 Finalistinnen und Finalisten des zweiten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich stehen fest. Mit dabei: Christian Lugmayr aus Haag sowie Mario und Julia Schenkermayr aus Seitenstetten.

25 Acts haben sich im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg den kundigen Ohren der Jury des Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ gestellt. Sie waren im Vorfeld von einer hochkarätig besetzten Jury aus über 100 Einreichungen ausgesucht worden. headtopics.com

Wenn die Top 13 dann am 7. November die Bühne entern, treten sie um den Sieg beziehungsweise die ersten drei Plätze an. Als Hauptpreis winkt eine Single-Auskoppelung aus dem kommenden Sampler-Album, denn: 2024 wird – wie schon beim ersten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Bewerb der Kultur.Region.Niederösterreich – eine CD mit den Beiträgen der Finalistinnen und Finalisten herausgebracht.

Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber zeigte sich von den Darbietungen begeistert: „Da sind schon einige Edelsteine unter den vielen Liedermacherinnen und Liedermachern in Niederösterreich. Wir sind froh, dass wir mit unserem Wettbewerb beitragen dürfen, ihnen eine verdiente Plattform zu bieten und die große musikalische Qualität in Niederösterreichs Musikszene aufzuzeigen. headtopics.com

