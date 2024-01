Südafrika beschuldigt Israel des Völkermords an den Palästinensern

Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des 'Völkermords' an den Palästinensern beschuldigt. Israels Angriffe im Gazastreifen zielten auf die 'Zerstörung palästinensischen Lebens' ab und hätten die Bewohner dort 'an den Rand einer Hungersnot' gebracht, sagte Adila Hassim, die juristische Vertreterin Südafrikas, bei einer Anhörung am Donnerstag in Den Haag. Israel warf Südafrika vor, sich wie der 'juristische Arm' der islamistischen Hamas zu gebärden.

Südafrika hatte Klage vor dem IGH erhoben, weil es Israel einen Verstoß gegen die Völkermordkonvention vorwirft. Es fordert von dem UN-Gericht eine Anordnung im Eilverfahren, wonach Israel seinen Militäreinsatz im Gazastreifen sofort einstellen muss





