Beliebtes Achwegle in Bregenz wird zurückgebaut

Beliebtes Achwegle in Bregenz ist Geschichte: Syrischer Bauarbeiter schuftete den ganzen Sommer lang, um die Treppe und Steinverzierungen zu gestalten. Doch nun wurde der Weg zurückgebaut. Darum geht's: VOL.AT traf Zaher im Oktober zufällig, als dieser gerade bei der Arbeit war. ©VOL.AT/Mayer Zahers unermüdliche Arbeit am Achwegle Den ganzen Sommer über arbeitete Zaher aus Syrien im Freien. Er machte es sich zur Aufgabe, das beliebte Achwegle in Bregenz beim Heinrich-Wachter-Weg auszubauen.

"Ich habe Zeit", meinte Zaher im Oktober gegenüber VOL.AT."Für mich ist es besser, hier für die Leute zu arbeiten, als zu Hause zu sitzen, mit dem Telefon." Für den Syrer war klar, er konnte das Wegle, das von vielen genutzt wird und nicht viel mehr als ein Trampelpfad war, nicht so lassen. Das Wegle beim VOL.AT-Lokalaugenschein im Oktober. ©Archivbild: VOL.AT/Mayer In diese große Treppe steckte er viel Arbeit. ©Archivbild: VOL.AT/Mayer "I love Austria" schrieb er. Im"I" war sein Name"Zaher" versteck





Vorarlberg » / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Umbau nach zehn Jahren: Das ist neu in der 'LuSt' Bar in BregenzDie beliebte Cocktailbar in Bregenz eröffnet am Freitag neu. Nicht nur die Einrichtung hat sich verändert, auch auf der Cocktailkarte gibt es Neues zu entdecken.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Neuer Stadtparteiobmann: Frühstück soll es in Bregenz für die ÖVP richtenDie Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Roland Frühstück wird ÖVP-Stadtparteiobmann in Bregenz und hinter den Kulissen deutet auch schon vieles auf ein Bürgermeister-Duell 'Frühstück versus Ritsch' hin.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

EURO 2024: Endlich wieder ein Turnier, auf das man sich freuen kannAm 14. Juni wird die Fußball-EM in Deutschland angepfiffen. Warum man sich ruhig darauf freuen kann (in der geldgeilen Fußballwelt ist dieses Turnier ein wohliger Anachronismus) und warum das österreichische Nationalteam diesmal echte Chancen hat (sie heißen Alaba, Danso, Sabitzer und Rangnick).

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

'Von Haus zu Haus wie ein weihnachtlicher Ninja'WANN & WO hat ChatGPT gebeten, die Rolle des Christkinds zu übernehmen. So entstand ein ganz besonderer, weihnachtlicher Sonntags-Talk.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Anwalt half ein bisschen zu viel und soll jetzt 27.000 Euro zahlenWarum eine Gartenliege in einem Prozess wichtig sein kann und warum es ungünstig ist, dem Richter sein wahres Einkommen zu verschweigen, zeigte sich am Hollabrunner Bezirksgericht. Ein Weinviertler Anwalt war angeklagt, das Auto eines Mandanten - der ebenfalls angeklagt war - vor dem Gerichtsvollzieher versteckt zu haben.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wie sich ein Bürgermeister dem Hausärztemangel stellteVeraltete Praxen, hohe Ordinationskosten, keine finanzielle Unterstützung: Es ist nicht leicht, eine Hausarztstelle nachzubesetzen. Doch es ist möglich, zeigt das Beispiel Teesdorf.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »