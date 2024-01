Spannungen nach Raketengefecht zwischen Hisbollah-Miliz und Israel

Nach dem Raketengefecht zwischen schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israels Armee ist die Lage in der Grenzregion angespannt. Die vom Iran unterstützte Miliz feuerte als Reaktion auf den Tod eines Hamas-Führers Raketen auf den Norden Israels ab. Das Militär startete umgehend Gegenangriffe. Die Sorge, dass sich der Konflikt ausweitet, wächst.Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell befand sich am Samstag zu Treffen mit Vertretern der libanesischen Regierung in der Hauptstadt Beirut.

Nach Angaben der Staatsagentur NNA warnte Borrell, dass der Libanon nicht in einen regionalen Konflikt mit Israel hineingezogen werden dürfe. Der zunehmende Beschuss über die Grenze zwischen Israel und dem Libanon sei besorgniserregend. Mit dem geschäftsführenden libanesischen Premierminister Najib Mikati habe er vereinbart, diplomatisch auf eine Deeskalation und langfristige Stabilität hinzuarbeiten, teilte Borrell samt der Forderung nach einer politischen Lösung nach dem Treffen mi





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Libanon spricht mit Hisbollah über mögliche VergeltungsaktionNach der Tötung eines Hamas-Anführers in der libanesischen Hauptstadt Beirut steht die Regierung im Libanon einem Medienbericht zufolge mit der Schiitenmiliz Hisbollah in Kontakt, um sie von einer möglichen Vergeltungsaktion abzuhalten. Eine Antwort darauf wird am Mittwochabend erwartet: Da will Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah eine Rede halten. Indes schwelt der Protest im Westjordanland weiter.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Nach Tod von Hamas-Anführer droht Eskalation in NahostDie Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon hat zu einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts mit Israel geführt. Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Arouri nicht kommentierte, kündigte der Chef der Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, am Mittwochabend im Libanon Vergeltung an.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Explosion in Beirut: Hamas-Politiker Saleh al-Aruri angeblich getötetBei einer Explosion in Beirut soll der stellvertretende Leiter des Politbüros der islamistischen Hamas, Saleh al-Aruri, ums Leben gekommen sein. Die Hisbollah-Miliz kündigte umgehend Vergeltung an.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Ukraine droht durch stockende Lieferungen ins Hintertreffen zu geratenDas Österreichische Bundesheer warnt vor einem möglichen Vormarsch der russischen Invasoren in der Ukraine aufgrund stockender Lieferungen von westlichen Waffen und Finanzhilfen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Gefahr durch herabstürzende Gesimsstücke in WienEine junge Frau stirbt in der Praterstraße durch das Herabstürzen eines Gesimsstückes. Ein Baufachmann warnt vor weiteren gefährlichen Häusern in Wien und diskutiert die Problematik für Fußgänger.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Vorarlbergs Landeshauptmann fordert produktive Arbeit von der BundesregierungVorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) verlangt von der Bundesregierung produktive Arbeit bis zum Wahltermin und warnt vor Wahlzuckerln. Er kritisiert den zaghaften Bundesansatz zum Thema Wohnen und fordert Beschlüsse noch im ersten Halbjahr 2024.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »