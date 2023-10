Richard Lugner nach Tod von früherer Partnerin Schönanger angeschlagen

, seinen 91. Geburtstag. Im Bett, wie er dem KURIER erzählte. Der Grund: Er laborierte an einer"leichten Lungenentzündung". Bei seinem großen Fest im Schloss Belvedere wenige Tage später zeigte er wieder fit. Kurz darauf die traurige Nachricht: Lugners früheren PartnerinIm Gespräch mit dem KURIER schwächt Lugner ab:"Es geht schon", sagt er.

Fieber habe er aber nicht und auch der Blutdruck sei normal. Nun überlegt er kürzerzutreten, zumindest kurz."Eventuell bleib ich bis zum 1. November zu Hause, um mich auszukurieren", sagt Lugner im KURIER-Interview. Am Freitag nahm er noch an einer weiteren 91er-Feier ihm zu Ehren teil.Am Montag habe er dann einen Termin im Spital.

