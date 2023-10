Jugendliche festgenommen nach gewaltsamem Tod eines Obdachlosen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) drei Jugendliche festgenommen. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige stehen im Verdacht, ihr Opfer getötet zu haben, wie dasund die Staatsanwaltschaft Detmold am Freitag mitteilten. Ihre Tat sollen sie gefilmt haben. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um einen Obdachlosen.verbreitet wurde.

Eine Passantin hatte den Leichnam den Angaben zufolge am Donnerstag auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen entdeckt. Da es Hinweise auf eingab, richtete das Polizeipräsidium Bielefeld eigens die Mordkommission"Feder" ein. Am Freitag wurde der Tote obduziert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler trafen die Tatverdächtigen zufällig auf ihr späteres Opfer.

Die Polizei appelliert dringend, das Video von der Tat nicht weiterzuverbreiten. Die Verbreitung des Videomaterials könne eine Straftat darstellen und werde verfolgt, teilten die Ermittler mit.

