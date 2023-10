Jugendliche töten Obdachlosen in Lippe

Drei Jugendliche sollen im Kreis Lippe (NRW) einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige seien festgenommen worden, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Freitag. Ein Passant hatte den Toten Donnerstag früh auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft des Staatsanwalts Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden.

Die Identität des Opfers, das am Freitag obduziert werden soll, sei in der Zwischenzeit geklärt worden, so die Staatsanwaltschaft in Detmold. Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus.Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Durch diese Aufnahmen waren die Ermittler der Gruppe auf die Spur gekommen. Die Tatverdächtigen sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Verbrechen von Kindern und Jugendlichen für Entsetzen gesorgt Nach Zahlen des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen wurden im Lagebild für das vergangene Jahr 20.948 Kinder - also unter 14-Jährige - als Tatverdächtige erfasst. Das ist ein Plus von 41,1 Prozent. Bei Jugendlichen (bis 18 Jahre) gab es 44.871 Tatverdächtige (plus 24 Prozent) und bei Heranwachsenden (bis 21 Jahre) zählten die Ermittler bei den Straftaten 36.157 Verdächtige (plus 5,2 Prozent). headtopics.com

Im März 2023 haben zwei zwölf- und 13-jährige Mädchen bei Siegen eine Mitschülerin getötet. Die zwölfjährige Luisa wurde in einem Waldstück bei Freudenberg auf dem Heimweg Opfer eines Verbrechens. Die Mädchen haben die Tat gestanden.In Wunsiedel in Bayern soll Anfang April ein zehn Jahres altes Mädchen von einem Elfjährigen in einem Kinderheim getötet worden sein.

Weiterlesen:

KURIERat »

Jugendliche gestehen Gewalt gegen ObdachlosenEin 14-Jähriger und zwei 15-Jährige haben Gewalt gegen einen Obdachlosen zugegeben. Die Identität des Opfers wurde geklärt. Die Jugendlichen haben den Angriff gefilmt und verbreitet. Sie werden einem Haftrichter vorgeführt. Weiterlesen ⮕

Vorbereitung auf die Firmung für Jugendliche in HerzogenburgMehr als 60 Jugendliche aus verschiedenen Pfarren haben mit einem Einführungsabend die Vorbereitung auf die Firmung begonnen. Die Vorbereitung umfasst gemeinsame Gottesdienste, Gruppenstunden und Aktionen wie Palmbuschenbinden. Die Termine für die Firmung wurden bereits festgelegt. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Strickomas und Strickerinnen helfen Obdachlosen mit handgearbeiteten WärmespenderDie karitative Initiative von Strickomas und Strickerinnen verteilt gestrickte Teile wie Hauben, Stirnbänder, Schals, Decken, Handschuhe und Socken an Obdachlose, um ihnen in den kalten Nächten Wärme zu spenden. Das Projekt funktioniert ohne Geld, sondern basiert auf Zeit, Engagement und Freude der Beteiligten. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

Herbstbasteln für Kinder und Jugendliche in St. Bernhard-FrauenhofenDie ÖVP St. Bernhard-Frauenhofen organisierte zum zweiten Mal ein Herbstbasteln für Kinder und Jugendliche. Dabei wurden Kürbisse geschnitzt und mit Kastanien kleine Kunstwerke erschaffen. Weiterlesen ⮕