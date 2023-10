Beschwerden über Zustände in Wiener Gemeindebau

, Wohnbau-Ombudsmann der FPÖ Wien, findet deutliche Worte zu den Zuständen in dem Gemeindebau:"Einmal mehr sieht man, dass Wiener Wohnen die Mieter im Stich lässt!"

Eine Unterschriften-Sammlung soll nun helfen. Dies sei auch dringend notwendig, so die seit 27 Jahren dort wohnende Sylvia:"Das Stiegenhaus ist eine mittlere Katastrophe. Die Fenster und die Fassaden sind nicht mehr passend, die Türen 'kleschen' zu. Das höre ich bis in den vierten Stock."Beschwerden bei Wiener Wohnen seien bisher erfolglos gewesen.

Vor allem die Energiepreise belasten viele Bewohner. Bewohner Thomas kann ein Lied davon singen:"Die Fenster sind total undicht! Wenn ich die Türe aufmache, haut es mir durch den Luftzug die Fenster zu." headtopics.com

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!bereits Existenzängste:"Es ist schon Ende des Monats und das Geld wird schon so knapp. Es zahlt sich gar nicht mehr aus, einzuheizen. Am besten ein dicker Schlafsack und eine dicke Decke und fertig." Einige Bewohner versuchen sogar, den Luftzug aus den maroden Fenstern mit Decken und ähnlichen Gegenständen zu dämmen.

