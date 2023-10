Jugendliche gestehen Gewalt gegen Obdachlosen

Dabei handelt sich um einen 14-Jährigen und zwei 15-Jährige, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Älteren haben nach seiner Auskunft Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Die Identität des Opfers, das am Freitag obduziert werden soll, sei in der Zwischenzeit geklärt worden, so die Staatsanwaltschaft in Detmold. Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus.

Horn-Bad Meinberg. Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Sie sollen noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Mehrere Medien hatten zuvor über die Festnahmen berichtet.

