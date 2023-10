Lexus präsentiert zwei Elektrofahrzeuge als Vorbote für die Zukunft

Eines der beiden, die Limousine LF-ZC, soll bereits 2026 in ähnlicher Form in Serie gehen. Das andere, der LF-ZL, zeigt Lexus' Vision eines vollelektrischen SUV-Flaggschiffs.

Die 475 cm lange Limousine LF-ZC präsentiert mit ihrem aerodynamischen Design bereits die zukünftige Designsprache der Marke. Auch wenn das volldigitale Cockpit noch sehr futuristisch anmutet, soll es mit nur wenigen Veränderungen in Serie gehen.

Auch das nachhaltige Bambus-Interieur und die prismatische Hochleistungs-Hochvoltbatterie der nächsten Generation, die im Vergleich zu aktuellen Elektroautos für eine doppelte Reichweite sorgen soll, sind zukunftsweisend. headtopics.com

Der zweite Vorbote für zukünftige Elektroautos von Lexus ist das SUV-Flaggschiff LF-ZL. Mit 530 cm Länge und einer loungeartigen Atmosphäre bietet der LF-ZL viel Raum für die Passagiere. Einen komfortablen Zugang zum Innenraum gewährt das auffällige Türkonzept mit Entfall der B-Säule, im 90-Grad-Winkel öffnender Vordertüre und Schiebetüren im Fond.

Bleibt abzuwarten, wieviel von dem spannenden Ausblick auf die E-Zukunft von Lexus alles in Serie gehen wird.

