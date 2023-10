Tursky zu Künstlicher Intelligenz: Kennzeichnungspflicht kommt

(ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung. Tursky, der auch Bürgermeisterkandidat für Innsbruck ist, betonte jedoch auch die Herausforderungen. Daher würde die Bundesregierung eine KI-Kennzeichnungspflicht einführen."Wie die Nährstoffangabe bei Lebensmitteln üblich ist, soll jede Österreicherin und jeder Österreich in Zukunft wissen, wann sie mit künstlicher Intelligenz interagieren", so Tursky.

"Unser Ziel ist es, KI-Lösungen im Sinn einer digitalen Verantwortungsgesellschaft und europäischer Werte einzusetzen", meinte er und rechnete heute in einer Aussendung vor:"Die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen verdoppelt sich etwa alle 3,5 Monate."

