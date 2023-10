Polizei rettet über 1.000 Katzen vor dem Tod in China

In China hat die Polizei über 1.000 Katzen vor dem drohenden Tod gerettet. Nach Hinweisen von Tierschützern stoppten die Beamten in der ostchinesischen Stadt Zhangjiagang einen Lastwagen, der die Tiere transportierte. Nun wurden die Katzen in ein Tierheim umgesiedelt, wie BBC berichtet. Diese Rettungsaktion deckte nicht nur einen weitreichenden Fall von illegalem Handel mit Katzenfleisch auf, sondern weckt auch neue Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit.

Es ist unklar, ob es sich bei den geretteten Katzen um Streuner oder Haustiere handelte, aber sie waren auf dem Weg in den südlichen Teil des Landes, wo sie für Gerichte wie Schweine- und Lammfleischspiesse und Würste verwendet werden sollten.Die Aktivisten in Zhangjiagang hatten beobachtet, wie eine große Anzahl von Katzen in versiegelten Holzcontainern auf einem Friedhof festgehalten wurde, und beobachteten die Situation sechs Tage lang. Als die Katzen am 12.

Diese Geschichte, die am vergangenen Freitag in der Zeitung veröffentlicht wurde, löste Tausende von empörten Reaktionen auf Chinas Social-Media-Plattform Weibo aus. Einige Nutzer forderten strengere Kontrollen in der Lebensmittelindustrie.Ein Weibo-Nutzer schrieb:"Mögen diese Personen einen grausamen Tod sterben. headtopics.com

Bei einem anderen Vorfall im Juni sorgte eine Hochschule in der Provinz Jiangxi für öffentliche Empörung, als ein Student einen Rattenkopf in seinem Essen entdeckte. Zunächst versuchten die Schulbehörden zu behaupten, es handele sich um Entenfleisch, bevor sie schließlich einräumten, dass der Schüler recht hatte.Adrian Slazok©comedywildlife

Weiterlesen:

Heute_at »

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Brutaler Angriff auf 13-Jährige: Jugendliche filmen Gewalttat und verbreiten Video im InternetEine Gruppe von Jugendlichen attackiert eine 13-Jährige, zieht sie an den Haaren, schlägt und tritt sie. Passanten ignorieren die Hilferufe des Opfers. Die Tat wird von einem Jungen gefilmt und anschließend im Internet verbreitet. Der Grund für den Angriff sollen Chatnachrichten sein. Die Polizei ermittelt, da die Täter und das Opfer sich kennen. Die Strafe für die Täter ist unklar, da sie noch nicht 14 Jahre alt sind. Weiterlesen ⮕