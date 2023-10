Freunde und Kolleginnen reagieren auf Matthew Perrys Tod: 'Habe ihn geliebt'

versetzte Hollywood und"Friends"-Fans gleichermaßen in Schock. Perry,der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie"Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte dieveröffentliche auf Instagram ein gemeinsames Foto."Mein ältester Freund. Wir alle haben Matthew Perry geliebt, und ich besonders. Jeden Tag. Ich habe ihn bedingungslos geliebt.

"Er kämpfte so sehr mit der Sucht und war mutig genug, offen und ehrlich damit umzugehen. Es tut mir so leid für seine Familie und Freunde, die heute die Nachricht erhalten haben. Herzzerreißend. Ruhe in Liebe, Matthew Perry." zu einem Foto von Perrys 2022 erschienenen Memoiren.

die in"Friends" die quirlige Janice spielte, teilte Foto aus ihrer Zeit der Dreharbeiten. Dazu drückte sie ihre Trauer aus:"Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du in deinem zu kurzen Leben so vielen bereitet hast, wird bleiben.

"Sein Geschenk an die Welt wird für immer in Erinnerung bleiben. Ich sende Matthews Familie, Freunden, Co-Stars und Millionen von Fans auf der ganzen Welt Liebe."

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars der Sitcom waren. Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern und Zuschauerinnen, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern. headtopics.com

