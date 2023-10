Musik gewordene Liebesdramen in Baden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

nter dem Titel „Romeo und Julia“ begeisterte die Brünner Philharmonie unter Norbert Pfafflmeyer im Festsaal des Casinos Baden. Oft diente die wohl bekannteste Tragödie um die Liebe eines jungen Paares als Vorlage für musikalische Bühnenwerke. Diese Bühnenwerke, die sich über verschiedene Epochen erstrecken und sich heute größter Bekanntheit und Beliebtheit erfreuen, dienten als Inspiration zur Komposition des Konzertabends der etablierten Tritonus-Konzertreihe Baden am 21. Oktober im Festsaal des Congress Center Baden.

Als für die Tragödie ungewohnt freudigen Auftakt erklang die Ouvertüre zur Oper „I Capuleti e i Montecchi“ von Vincenzo Bellini. Das zeitlich knapp bemessene Werk mag die drohenden Schicksale Romeo und Julias nicht unbedingt widerspiegeln. Den Konzertabend vermochte es jedoch hervorragend zu eröffnen. headtopics.com

Wesentlich dramatischer vertonte P. I. Tschaikowsky seine Fantasie-Ouverture zu Romeo und Julia, welche gleich im Anschluss folgte. Deutlich war zu erkennen, dass sich die Brünner Philharmoniker an diesem Abend in musikalischer und technischer Höchstform befanden. Als Bestätigung erfuhren die Musiker vom Publikum zurecht einen wohlwollend-kräftigen Applaus.

Die zweite Programmhälfte wurde mit S. Prokofieffs (vermutlich weniger bekannten) Romeo und Julia Suite Nr. 1 gestaltet. Das Werk fand abermals große Zustimmung beim Publikum.Manch einer mochte hier vielleicht eines der bekanntesten Stücke des russischen Komponisten vermissen: „Montagues und Capulets“ aus der Romeo und Julia Suite Nr. 2. Die ersten, unverkennbaren Klänge der Zugabe brachten allerdings trotz ihrer heftigen Dissonanzen unweigerlich Versöhnung. headtopics.com

Vortragsabend zum Thema künstliche Intelligenz in BadenMarkus Auer präsentiert Entwicklungen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und spricht über die Zukunft von Chatbots und Reinforcement-Learning. Weiterlesen ⮕

„Frauenzimmer“ in der Pädagogischen Hochschule in BadenAusstellung des Vereins „Frauenzimmer“ in der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich informiert über bekannte Badenerinnen. Weiterlesen ⮕

„Paradeisa“ setzt auf Regionales aus Baden und MödlingVor fünf Jahren haben Markus Sitek und Isabella Schieszler-Lotschak aus Wien mit Paradeisa.at einen Online-Hofladen ins Leben gerufen. Weiterlesen ⮕

Jägerball mit Musik und guter StimmungBei bester Stimmung und Musik von den „Hafendorfern“ tanzten die Jägerinnen und Jäger durch die Nacht. Der Jägerball im VAG Leb war gut besucht und auch einige Ehrengäste feierten mit. Weiterlesen ⮕

Einbrüche unter Drogen in Bad Fischau-Brunn: Mann muss hinter Gitter„Ich weiß nicht einmal, warum ich das getan habe“: Unter Drogeneinfluss hat ein 47-Jähriger im August in einer Werkstatt und einem Imbiss in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) eingebrochen. Weiterlesen ⮕

Taylor Swift: Musik hat sie zu Milliardärin gemachtMit 33 Jahren ist Taylor Swift nun Mitglied des Milliardärinnenclubs für Musikerinnen. Den Sprung schafften bist jetzt nur Beyoncé und Rihanna Weiterlesen ⮕