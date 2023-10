Einbrüche unter Drogen in Bad Fischau-Brunn: Mann muss hinter Gitter

Von 2. und 3. August war der Felixdorfer in Bad Fischau-Brunn unterwegs und räumte an beiden Tatorten Kassen aus. In der Werkstatt konnte der Mann 350 Euro in bar erbeuten, nahm aber auch einen Kinderleiterwagen und einen Werkzeugkoffer im Wert von rund 200 Euro mit, aber „ich weiß nicht einmal, warum ich das getan habe“. Beim Imbiss hat der Angeklagte eine Glastür zerbrochen, als er sie mit einem Schraubenschlüssel aufdrücken wollte.

Der Mann gab vor Gericht an, dass er in der Jugend drogensüchtig gewesen sei, aber die letzten Jahre mit Substitution gut arbeiten konnte. „Dann verlor ich die Arbeit, konnte meine Rechnungen nicht mehr bezahlen und deswegen nächtelang nicht mehr schlafen. Ein Freund gab mir ein Medikament, wovon ich nicht wusste, dass es auch Benzodiazepin enthält.“ Die Richterin: „Was haben Sie sich danach gedacht?“ Der Angeklagte: „Warum macht du diesen Blödsinn.

