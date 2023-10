Jägerball mit Musik und guter Stimmung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ei bester Stimmung und Musik von den „Hafendorfern“ tanzten die Jägerinnen und Jäger durch die Nacht. Mit dem Einzug der Jägerschaft, begleitet von den Jagdhornbläsern, startete der Ball im VAG Leb. Die Jägerinnen und Jäger durften dann die Tanzfläche eröffnen. Für Musik und gute Stimmung sorgten die „Hafendorfer“. Die Jugend zog es auch in die Disco, die Dachs-Bar und die Fuchs-Bar.

Das Fest, organisiert unter der Leitung von Elsa Hösl, war gut besucht und auch einige Ehrengäste feierten mit. Nicht nur der Bürgermeister Herbert Winter, sondern auch Bezirksjägermeister Johannes Schiesser, sein Stellvertreter Josef Geissberger, Hegeringleiter Herbert Gansch und sein Stellvertreter Harald Niederer genossen die Veranstaltung. Ebenfalls der Einladung gefolgt waren Oberförster Harald Wehrberger und Bauernbundobmann Hofegger Anton mit Gattin. headtopics.com

