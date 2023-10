„Kommt zur Vernunft und stoppt den Krieg“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

„Sumaya Farhat-Naser ist eine versierte Frau, die aus Sicht der Palästinenser über den Konflikt zwischen Israel und Palästina berichtet", betonte Franz Sieder, Ortsvorsitzender von Acus, der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie Amstetten.

m Mittwochabend gab die Universitätsprofessorin und Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser im Pfarrhof Amstetten durch ihren Vortrag „Der Israel-Palästina-Konflikt heute – gibt es einen Ausweg?“ einen tiefen Einblick in das Leben der Palästinenser. Nach dem Vortrag wurde mit den 100 Zuhörern und Zuhörerinnen über den Israel-Palästina-Krieg und Lösungsvorschläge diskutiert. headtopics.com

„Wir wussten, dass das kommt. Wir haben darauf gewartet. Es war eine Katastrophe und ist eine Katastrophe“, berichtet Sumaya die Lage rund um Palästina. „In Palästina gibt es für die Menschen, die dort wohnen, acht verschiedene Identitätskarten mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Kinder von Eltern mit differenten Identitätskarten bekommen gar keine Identitätskarte und haben somit gar keine Rechte. Und das geschieht alles seit 56 Jahren.

Nach dem Vortag ergänzte Sumaya und nimmt dabei Bezug auf den Holocaust: „Es liegt in unserer Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Was damals passiert ist, darf nie einem anderen Volk angetan werden. Mut braucht es auch von anderen Ländern, zu intervenieren.“ Seitens der Zuhörerschaft gab es Kritik an Nationen, die bewusste Parteilichkeit und eine Einseitigkeit – getrennt im Sinne der Neutralität eines Landes – ergreifen. headtopics.com

Eltern sauer: „Wann kommt endlich neuer Kassen-Kinderarzt?“Noch immer fand sich kein Mediziner, der den freien ÖGK-Vertrag übernehmen will. Auch versprochener Vertretungsarzt fehlt. Weiterlesen ⮕

Wagenknecht-Partei kommt in Umfrage auf 14 ProzentInsbesondere die rechtsradikale AfD könnte durch eine neue Wahlliste der langjährige deutschen Linken-Politikerin Stimmen verlieren. Weiterlesen ⮕

Der beste Messwein Österreichs kommt aus Fels am WagramIm Dachboden des Wiener Stephansdoms wurde der beste Messwein Österreichs gekürt. Das Weingut Wimmer Wagramkeller aus Fels am Wagram konnte sich gegen 24 andere Weingüter durchsetzen. Weiterlesen ⮕

Raffinerie-Besuch in Schwechat:Nachhaltiger „SAF“-Sprit: Wie Frittierfett in den Tank von Jets kommtAb 2025 muss in Europa zwei Prozent nachhaltiger „SAF“-Sprit in die Tanks. Die OMV verkauft es schon - etwa an die Ryanair, die einen Manager zur Stippvisite einfliegt. Weiterlesen ⮕

Russischer Tennisstar Andrej Rublew: „Dieser Krieg ist inakzeptabel“Andrej Rublew hat sich als erster prominenter Sportler Russlands gegen Putin und seinen Krieg in der Ukraine gestellt. Ein Gespräch über Mut, die Egos der Mächtigen und das „wunderschöne“ Leben... Weiterlesen ⮕

Israel hat laut Iran rote Linie überschritten - Netanjahu schwört auf „langen und schwierigen Krieg“ einDer iranische Präsident wirft Israel vor, mit den Angriffen auf Gaza „rote Linien“ überschritten, die „alle zum Handeln zwingen könnten“. Premier Netanjahu hat am Samstagabend die „zweite Phase“... Weiterlesen ⮕