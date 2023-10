Vortragsabend zum Thema künstliche Intelligenz in Baden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Sparkasse Baden veranstaltete einen spannenden Vortragsabend zum Thema „künstliche Intelligenz“ im Haus der Kunst in Baden.

Markus Auer vom Discretionary Portfolio Management präsentierte dabei anhand sehr anschaulicher Beispiele, welche Entwicklungen und Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz (KI) bereits geschaffen wurden und wie uns KI in unserem täglichen Leben schon jetzt begleitet. Auch die Grenzen der künstlichen Intelligenz wurden beleuchtet und die Zukunft anhand eines Beispiels angesprochen.

So sprach Auer davon, dass Chatbots auch 2030 noch populär sein werden. „Vermutlich werden sich zwei Kategorien bilden: Gratis-Chatbots, die auf Open Source Architekturen basieren und Werbefeatures beinhalten und hoch performante Chatbots, die an der Spitze von Unternehmensdatenbanken sitzen, werden den Businessbereich dominieren.“Seiner Meinung nach, werde der nächste Quantensprung im Bereich des so genannten Reinforcement-Learnings passieren. headtopics.com

Roman Dopler, Vorstandsdirektor der Sparkasse Baden, stellte im Rahmen der Veranstaltung auch das neu formierte Private Banking Team der Sparkasse Baden vor. „Die Veranlagungsspezialisten aus dem Private Banking der Sparkasse Baden stehen für Beratungen in allen unseren Filialen zur Verfügung“.

"Nach mehrjähriger Zwangspause dürfen wir nun wieder unsere Kunden zu Veranstaltungen einladen und über interessante und aktuelle Themen informieren", so Roman Dopler, Vorstandsdirektor der Sparkasse Baden, in seiner Begrüßungsansprache.Andreas Zulehner, Leiter des Private Banking Teams der Erste Bank, gab einen Marktausblick über die aktuelle Zinssituation und die erwarteten weiteren Entwicklungen an den Kapitalmärkten. headtopics.com

