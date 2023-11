Müller schießt nach Pokal-Blamage gegen Mitspieler

Mit dem Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals ist der erste Titel der Bayern in dieser Saison Geschichte. Nach dem entscheidenden Gegentor in der letzten Minute der Nachspielzeit zum 1:2-Endstand aus Sicht der Bayern verschwanden fast alle Spieler des Rekordmeisters nach dem Abpfiff mit hängenden Köpfen in der Kabine.

Der Weltmeister kündigt eine"interne Absprache" an."Das geht so nicht", fügte Müller an. Zur Leistung der Bayern meint Müller:"Wir waren auch einfach nicht clever, haben vor dem Konter zum 1:2 viele Chancen liegen lassen. Sie sollen sich freuen, aber wenn Bayern in Saarbrücken verliert, haben wir einiges falsch gemacht."

Seit dem letzten Triumph der Münchner im Pokalbewerb sind schon vier Jahre vergangen. Dreimal scheiterte der Rekordpokalsieger sogar, wie in Saarbrücken, in der zweiten Runde."Das ist natürlich ein brutaler Schlag für uns", wusste Müller nach dem Abpfiff.Es gilt also einiges aufzuarbeiten bei den Bayern. Lange haben sie allerdings nicht Zeit. Am kommenden Samstag trifft der Rekordmeister auf Borussia Dortmund. headtopics.com

