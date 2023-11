Österreich bleibt bei Teuerungsrate im Euro-Spitzenfeld

Die Statistik Austria hat’s eben erst verkündet: Laut einer ersten Schnellschätzung (die Details folgen am 17. November) lag der österreichische Verbraucherpreisindex (VPI) bzw. die Inflation im Oktober bei voraussichtlich 5,4 Prozent. Im Vergleich: Im September waren es noch 6,0 Prozent. Laut Generaldirektor Tobias Thomas ist das der niedrigste Wert seit Jänner 2022.Nach EU-weit einheitlicher Formel ("Harmonisierter Verbraucherpreisindex" bzw.

Inflation in Österreich im Oktober 2023 gesunkenIm Oktober 2023 hat die Inflation in Österreich noch einmal merklich nachgegeben: Nach 6,0 % im September sind die Preissteigerungen im Oktober einer ersten Schätzung zufolge im Durchschnitt auf 5,4 % zurückgegangen – und damit auf den niedrigsten Wert seit Jänner 2022. Das geht vor allem auf die Preise für Nahrungsmittel und Möbel zurück, die vor einem Jahr deutlich gestiegen waren und nun die Teuerung weitaus weniger kräftig antreiben. Außerdem sind Treibstoffe im Vergleich zum Oktober des Vorjahres deutlich günstiger Weiterlesen ⮕

