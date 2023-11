Sensation! Drittligist wirft Bayern aus dem Pokal

Der 15. der dritten deutschen Bundesliga warf Gigant FC Bayern aus dem DFB-Pokal! Saarbrücken stieß den FC Bayern am Mittwochabend mit einem sensationellen 2:1-Heimsieg in eine tiefe Krise.Dabei hatte für die Münchner alles nach Plan begonnen. Thomas Müller brachte die Gäste schon nach 16 Minuten in Führung. Ab Minute 25 wirkte dann auch ÖFB-Star Konrad Laimer mit, der eigentlich geschont werden sollte. Matthijs de Ligt war verletzt ausgeschieden.

Dann schlugen die Hausherren zwei Mal eiskalt zu. Zwei Schüsse aufs Tor, beide schlugen hinter dem wieder genesenen Star-Keeper Manuel Neuer im Netz ein. Erst glich Patrick Sontheimer mit dem Halbzeitpfiff aus (45+1.), dann schockte Marcel Gaus das Team von Trainer Thomas Tuchel tief in der Nachspielzeit mit dem 2:1 (90+6.). Den Bayern, die zuvor aus 74 Prozent Ballbesitz und 15 Abschlüssen kein Kapital geschlagen hatten, blieb keine Zeit mehr für den Ausgleich.