Bayern-Star bei Cup-Blamage schon wieder verletzt

Nach 96 Minuten war die Sensation perfekt. Drittligist Saarbrücken schmeißt den Rekordcupsieger Bayern mit einem 2:1-Sieg aus dem DFB-Pokal. Und das nach Rückstand. Nach dem Spiel brachen bei den Saarländern die Dämme. Beim deutschen Rekordmeister ist allerdings der Krisenmodus aktiviert. Der erste Titel der Saison ist bereits Anfang November futsch.

Zu allem Überfluss kommen weitere Verletzungssorgen auf die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zu. In der 25. Minute lag Matthijs de Ligt nach einem Zweikampf am Boden. Der Niederländer grätschte den Ball an der eigenen Strafraumgrenze gegen Fabio Di Michele Sanchez weg, blieb daraufhin verletzt liegen. Die Reaktionen bei den Bayern-Verantwortlichen waren recht ähnlich.

Die Münchner äußerten sich noch während der Partie zum Zustand des 24-jährigen Niederländers. Diagnose: Innenbandverletzung. Nicht das erste Mal in dieser Saison, vor allem nicht der erste Verteidiger, der den Bayern fehlt. Bereits Ende September fiel de Ligt für ein knappes Monat aus. Neben ihm ist auch Dayot Upamecano verletzt. Der Franzose fehlt seit einigen Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses. headtopics.com

Hamann schießt gegen Tuchel und 'unterirdische' BayernTV-Experte Didi Hamann hat den FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel einmal mehr hart kritisiert. Die Bayern spielen laut dem Deutschen 'unterirdisch'. Weiterlesen ⮕

Bayern: Vier Personen mit leichter Rauchgasvergiftung bei ausgedehntem Wohnungsbrand in BayreuthBAYREUTH (BAYERN): Am Montagmittag, dem 30. Oktober 2023, sorgte ein Zimmerbrand in Bayreuth für einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen zur unklaren Brandursache. Weiterlesen ⮕

Max Eberl als möglicher Sportvorstand beim FC Bayern München gehandeltMax Eberl, der ehemalige Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig, wird als möglicher Kandidat für den Sportvorstandsposten beim FC Bayern München gehandelt. Eberl hat eine enge Beziehung zu Uli Hoeneß und wird von Hoeneß, Präsident Herbert Hainer und Finanzchef Michael Diederich unterstützt. Weiterlesen ⮕

Bayern: Pkw kracht in München gegen Bahnunterführung → 61-Jähriger verletztMÜNCHEN (BAYERN): Kurz nach Mitternacht ist am 1. November 2023 in der Baumkirchner Straße in München ein 61-Jähriger frontal in das Portal einer Bahnunterführung gekracht. Weiterlesen ⮕

Sensation! Drittligist wirft Bayern aus dem PokalDer FC Bayern blamiert sich im DFB-Pokal. Drittligist Saarbrücken schlägt den deutschen Rekordmeister mit ÖFB-Star Konrad Laimer 2:1. Weiterlesen ⮕

Austrian Junior Cup: Zweiradtalente in KTM-Motohall ausgezeichnetDie rot-weiß-roten Motorrad-Talentschmieden haben in der KTM Motohall die Saison 2023 feierlich beendet. Die Top-Talente der österreichischen Nachwuchsrennserien wurden bei einer Award Ceremony ausgezeichnet, darunter der Maria Anzbacher Niklas Wannenmacher, der im diesjährigen Austrian Junior Cup zweiter wurde. Weiterlesen ⮕