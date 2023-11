DFB-Pokal, 2. Runde:Die Bayern blamieren sich gegen Drittligist Saarbrücken

Konrad Laimer und Bayern München sind im deutschen Fußballcup sensationell ausgeschieden - schon wieder. Bei Drittligist Saarbrücken verloren die Münchner am Mittwochabend mit 1:2 (1:1) und scheiterten wie in den vergangenen drei Jahren weit vor dem Endspiel. Drei Tage vor dem Bundesliga-Schlager bei Borussia Dortmund tat sich der Rekordcupsieger in dem wegen der vielen Regenfälle lange gefährdeten Zweitrundenspiel mehr als schwer.

Die Führung durch Thomas Müller (16.) reichte für die Gäste, die Starstürmer Harry Kane schonten, nicht. Patrick Sontheimer glich noch vor der Pause für den Drittligisten aus (45.+1) - und dann schoss Marcel Gaus (96.) den Außenseiter ins Glück. Eine Knieverletzung von Matthijs de Ligt trübte den Abend der Bayern zusätzlich, für ihn war in der 24. Minute Laimer gekommen.

Keine Blöße gab sich Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen mit einem 5:2 auswärts gegen Drittligaclub Sandhausen. Den letztlich klaren Sieg fixierte die Werkself aber erst mit drei späten Toren von Adam Hlozek (85.) und Amine Adli (88., 92.). Borussia Dortmund behauptete sich vor eigenem Publikum gegen Hoffenheim knapp mit 1:0, das Siegestor gelang Marco Reus, der im Finish durch Marcel Sabitzer ersetzt wurde. headtopics.com

Karim Onisiwo konnte für seine Mainzer bei Zweitligist Hertha BSC keine entscheidende Rolle spielen, er war bei der 0:3-(0:1)-Niederlage über die gesamte Spielzeit im Einsatz. Ex-Austrianer Haris Tabakovic traf doppelt.

