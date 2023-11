Texas Rangers gewinnen die World Series

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Texas Rangers haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte die World Series gewonnen. Mit einem 5:0 bei den Arizona Diamondbacks am Donnerstag (Ortszeit) holten sie den Titel in der Major League Baseball.

Für die Rangers ist es der erste Titel in der 63-jährigen Geschichte der Franchise. 1961 war das Team als Washington Senators gegründet worden. Vor zwölf Jahren waren die Rangers schon nahe am großen Erfolg dran und brauchten in der World Series gegen die St. Louis Cardinals gleich zweimal nur einen weiteren Strike, verloren aber dennoch.

Durch den ersten Titel der Rangers gibt es in der MLB nur noch fünf Teams, die die Meisterschaft noch nie gewonnen haben: die Colorado Rockies, Milwaukee Brewers, San Diego Padres, Seattle Mariners und die Tampa Bay Rays. headtopics.com

