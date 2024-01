Iran droht mit Vergeltung nach IS-Anschlag

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und der Kommandeur der Revolutionsgarden drohen nach dem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Vergeltung. „Wir werden euch finden, wo immer ihr seid“, sagte Generalmajor Hussein Salami am Freitag bei der Beisetzung von Opfern des Bombenanschlags in Kerman, zu dem der radikalislamische IS sich bekannt hatte. Einmal mehr wiesen sie den USA und Israel die Verantwortung für den Anschlag zu.

Der IS, der den Anschlag vom Mittwoch mit mindestens 89 Toten für sich reklamiert hatte, „ist heutzutage verschwunden“, sagte Salami während der Trauerzeremonie. Er hob hervor, Dschihadisten würden „nur als Söldner“ der USA und Israels agieren. Die Regierung in Teheran hat den USA und Israel wiederholt vorgeworfen, militante Gruppen bei Anschlägen in der Islamischen Republik zu unterstützen. Innenminister Ahmad Wahidi sagte im Staatsfernsehen, es sei eine Anzahl Verdächtiger festgenommen worden, nannte aber keine Detail





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Iran: Zahl der Todesopfer nach Explosionen korrigiertDer iranische Gesundheitsminister hat die Zahl der Todesopfer nach den Explosionen in Kerman korrigiert. Es wurden einige Opfer doppelt gezählt. Es befinden sich noch 30 Patienten in kritischem Zustand.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Afghanische Ex-Soldaten kämpfen im Sold der Russen in der UkraineEhemalige Soldaten der afghanischen Armee haben eine neue Aufgabe gefunden: Sie sollen im Sold der Russen in der Ukraine kämpfen, um sich an den Amerikanern zu rächen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Der Terror der Hamas und die Einheit in IsraelNach monatelangen Demonstrationen hat der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Neue politische Köpfe und Chancen auf Frieden könnten entstehen.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Der Chat, der Sobotka nun zu Fall bringen sollHat Wolfgang Sobotka bei Thomas Schmid in einer Steuersache interveniert? Schmied sieht das so. Doch die Sache ist komplex. Der „Kurier“ legt nun jene Chat-Nachricht vor, die die WKStA zu weiteren...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Pensionierungswelle: Der Hausarzt, der nicht zusperren kannIm Burgenland ist jeder vierte Allgemeinmediziner älter als 60 Jahre alt. Weil sich kein Nachfolger finden lässt, ordiniert Rainer Oblak in Pinkafeld auch noch im Alter von 67 Jahren.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Großeinsatz der Polizei nach Schüssen an der Karls-Universität in PragNach Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gibt es über ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte. Es soll sich um einen Einzeltäter und nicht um Terrorismus handeln.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »