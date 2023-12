Großeinsatz der Polizei nach Schüssen an der Karls-Universität in Prag

In der Nähe der Prager Karlsbrücke läuft ein Großeinsatz der Polizei. Nach Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gibt es über ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte. Es soll sich um einen Einzeltäter und nicht um Terrorismus handeln. Nach dem verheerenden Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag haben die Behörden die Zahl von 14 Toten offiziell bestätigt.

Das sagte der tschechische Polizeipräsident Martin Vondrasek am späten Donnerstagabend auf einem im Fernsehen übertragenen Briefing. Zuvor hatte er von „mehr als 15 Toten“ gesprochen. Nach den neuen Angaben wurden 25 Menschen verletzt, davon zehn schwer bis lebensgefährlich. Sie wurden auf zahlreiche Krankenhäuser verteilt. Ein männlicher Schütze hatte am Nachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät im Stadtzentrum das Feuer eröffnet. Auch er war tot. Ob er erschossen wurde oder sich selbst richtete, war noch unklar. Vor der Bluttat soll der Student nach ersten Erkenntnissen seinen Vater ermordet habe





