Aufarbeitung der Corona-Zeit: Dialogveranstaltung mit Bürgern

Der Ministerrat hat beschlossen, einen Prozess zur Aufarbeitung der Corona-Zeit durchzuführen. Dabei wurden 319 Bürger zu einer Dialogveranstaltung eingeladen, um über ihre Erfahrungen mit der Pandemie zu diskutieren. Es wurden Empfehlungen erarbeitet, die als Leitlinien für zukünftige Krisensituationen dienen sollen. Das Projekt umfasst auch 5 sozialwissenschaftliche Fallstudien, die den gesellschaftlichen Umgang mit der Pandemie untersuchen.





Bundesregierung legt Bericht zur Corona-Aufarbeitung vorDie Bundesregierung hat den bereits angekündigten Bericht zur Corona-Aufarbeitung vorgelegt und gibt dabei zu, deutliche Fehler in ihrer Pandemie-Politik gemacht zu haben.

Österreichische Regierung präsentiert Ergebnisse der Corona-AufarbeitungDie österreichische Bundesregierung hat die Ergebnisse der Aufarbeitung der Corona-Pandemie präsentiert. Bundeskanzler Karl Nehammer räumte Fehler ein und betonte, dass man mit dem Wissen von heute vieles anders machen würde.

