Afghanische Ex-Soldaten kämpfen im Sold der Russen in der Ukraine

Von den USA fallen gelassen und von den Taliban gejagt, haben ehemalige Soldaten der afghanischen Armee eine neue Aufgabe gefunden: Sie sollen im Sold der Russen in der Ukraine kämpfen.„Lasst uns in die Ukraine ziehen!“, sagt Samim, ein afghanischer Ex-Soldat, in einer Sprachnachricht an die WhatsApp-Gruppe seiner Kameraden. Und: „Dort können wir uns an den Amerikanern, die uns verraten haben, rächen! Wir haben sowieso nur den Kampf gelernt und sonst nichts.

“ Mehrere Dutzend Männer sind in der Gruppe aktiv. Die meisten von ihnen waren einst Soldaten bei den Kommandoeinheiten der afghanischen Armee – Spezialeinheiten, die etwa ausrücken mussten, um Gebiete von den Taliban zurückzuerobern. Nach der Rückkehr der Radikalislamisten und dem Abzug der internationalen Truppen im Sommer 2021 wurden die rund 30.000 Soldaten der afghanischen Armee im Land zurückgelassen. Die USA hatten fast 90 Milliarden Dollar in den Aufbau der afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte investier





