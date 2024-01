Gesundheitsversorgung in Niederösterreich wird neu aufgestellt

Aufgrund der alternden Bevölkerung muss die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich neu aufgestellt werden. Aus dem Finanzausgleich fließen dafür 437,4 Millionen nach Niederösterreich. Mit der Erarbeitung von sieben Leitlinien soll die beste medizinische und pflegerische Versorgung im Bundesland sichergestellt werden. Niederösterreichs Gesundheitswesen steht vor einer Zeitenwende.

Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung und der demografische Wandel machen eine Neuausrichtung in der pflegerischen und medizinischen Versorgung notwendig





