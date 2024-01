Silvesternacht in Niederösterreich: Weniger Verletzte und Notrufe

In der Silvesternacht wurden in Niederösterreich acht Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt, eine Person davon schwer. Im Vergleich zum Vorjahr gab es jedoch weniger Verletzungen und Notrufe. Die Feuerwehr hatte insgesamt 43 Einsätze, darunter einen Scheunenbrand in Mitterreith.





Alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an Telenotarztsystem angeschlossenSeit Mitte Dezember sind alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an das Telenotarztsystem des Roten Kreuzes angeschlossen. Änderungen auf personeller Ebene gibt es bei Notruf NÖ.

Weihnachtsessen in Niederösterreich: Fisch, Raclette und KekseRund ein Fünftel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher isst am Weihnachtsabend Fisch, beliebt sind Karpfen und Forelle. Die Ess- und Trinkgewohnheiten der NÖ Landsleute im Dezember sind sehr unterschiedlich.

„Zoltan“ sorgte für 750 Feuerwehr-Einsätze in NiederösterreichDas Sturmtief „Zoltan“ hat bis Sonntagfrüh für 750 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Die Nacht auf den Heiligen Abend sei etwas ruhiger verlaufen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit.

Hohe Mietpreise in NiederösterreichDie Mietpreise in Niederösterreich sind stark gestiegen und die neue Regelung der türkis-grünen Bundesregierung wird bezweifelt.

Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen einer Sache mit den WirtenWir befinden uns mitten im Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen dieser einen Sache da mit den Wirten. Der erste Prozesstag ist gemeistert. Der Richter des Wiener Handelsgerichts fällt sogar schon ein erstes Urteil: Es wird wohl sehr lange dauern.

Mahlzeit! So bestellen wir in NiederösterreichWie bestellen die Österreicherinnen und Österreicher? Dieser Frage ist das Unternehmen Lieferando nachgegangen. Daraus geht hervor, was die liebsten Gerichte der Landsleute sind und wie die aktuellen Trends rund um das Thema Essen aussehen.

