Polizei verstärkt Präsenz und Kontrollen aufgrund erhöhter Terrorwarnstufe

Die Polizei in Deutschland verstärkt ihre Präsenz und Kontrollen aufgrund erhöhter Terrorwarnstufe. Insbesondere Kirchen stehen im Fokus einer islamistischen Gruppe. Es gibt jedoch keine konkreten Hinweise auf unmittelbar bevorstehende Anschläge. Bei Kontrollen in Kirchen sollte man etwas mehr Zeit einplanen und einen Personalausweis mit sich führen.





KURIERat » / 🏆 4. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verfolgungsjagd: Rumänischer Fahrer flüchtet vor deutscher Polizei nach ÖsterreichAm Montagmorgen versuchte ein rumänischer Fahrer, einer Kontrolle durch deutsche Grenzbeamte zu entkommen und flüchtete nach Österreich. Die Salzburger Polizei nahm die Verfolgung auf, während der Fahrer mehrere Straftaten beging und versuchte, die Polizei abzuschütteln.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Großeinsatz der Polizei nach Schüssen an der Karls-Universität in PragNach Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gibt es über ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte. Es soll sich um einen Einzeltäter und nicht um Terrorismus handeln.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Von der Polizei festgenommen:Deutsche Jugendliche wollten auf Weihnachtsmarkt Anschlag auf „Ungläubige“ verübenIn Nordrhein-Westfalen und Brandenburg wurden zwei Jugendliche von der Polizei verhaftet, die womöglich einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt und eine Synagoge planten.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Philipp Plein: King of BlingDer deutsche Modeschöpfer Philipp Plein hat mit kindlich vulgären Entwürfen, intensiver Social-Media-Präsenz und wahnwitzigen Geschäftsideen eine Weltmarke geschaffen. Eine neue Biografie beschreibt , wie ihm das gelungen ist – gegen alle Wahrscheinlichkeit.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Standby GmbH erhält Hauptpreis für Wiederaufbereitung von SondersignalanlagenDie Standby GmbH aus Dinslaken wurde für die erfolgreiche Wiederaufbereitung hochwertiger Sondersignalanlagen für Polizei und Feuerwehr mit dem Hauptpreis in der Kategorie „Produktlebenszyklus“ des diesjährigen Effizienz-Preises NRW ausgezeichnet.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Vergewaltigungen bei Hamas-Terrorattacke auf Musikfestival in IsraelEin Besucher des Musikfestivals in Israel berichtet von Vergewaltigungen bei der Hamas-Terrorattacke. Die Polizei versucht immer noch, die Teile zusammenzusetzen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »