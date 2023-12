Alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an Telenotarztsystem angeschlossen

Seit Mitte Dezember sind alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an das Telenotarztsystem des Roten Kreuzes angeschlossen. In Mödlinger und später auch in Gmünder Krankenhaus entfacht jeweils ein Feuer. Außerdem tut sich im Rettungswesen 2023 viel: Das Rote Kreuz NÖ rollt ein Telenotarzt-System aus, an das mittlerweile alle anderen Rettungsorganisationen angeschlossen sind.

Änderungen auf personeller Ebene gibt es bei Notruf NÖ: Nach dem Abgang von Mastermind Christoph Constantin Chwojka wird im November offiziell, dass ihn Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes NÖ beerbt. Gemeinsam mit dem Mediziner Christian Fohringer leitet er nun die Geschicke des Rettungsdienstleisters





Weihnachtsessen in Niederösterreich: Fisch, Raclette und KekseRund ein Fünftel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher isst am Weihnachtsabend Fisch, beliebt sind Karpfen und Forelle. Die Ess- und Trinkgewohnheiten der NÖ Landsleute im Dezember sind sehr unterschiedlich.

„Zoltan“ sorgte für 750 Feuerwehr-Einsätze in NiederösterreichDas Sturmtief „Zoltan“ hat bis Sonntagfrüh für 750 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Die Nacht auf den Heiligen Abend sei etwas ruhiger verlaufen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit.

Hohe Mietpreise in NiederösterreichDie Mietpreise in Niederösterreich sind stark gestiegen und die neue Regelung der türkis-grünen Bundesregierung wird bezweifelt.

Schnee sorgt für Verkehrschaos: A21 in Niederösterreich komplett gesperrtErgiebiger Schneefall sorgt in ganz Österreich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Westen herrscht Lawinengefahr Stufe 4. In einem Nachtlokal in Dornbirn waren nach einem Erdrutsch 91...

Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen einer Sache mit den WirtenWir befinden uns mitten im Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen dieser einen Sache da mit den Wirten. Der erste Prozesstag ist gemeistert. Der Richter des Wiener Handelsgerichts fällt sogar schon ein erstes Urteil: Es wird wohl sehr lange dauern.

Mahlzeit! So bestellen wir in NiederösterreichWie bestellen die Österreicherinnen und Österreicher? Dieser Frage ist das Unternehmen Lieferando nachgegangen. Daraus geht hervor, was die liebsten Gerichte der Landsleute sind und wie die aktuellen Trends rund um das Thema Essen aussehen.

